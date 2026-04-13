В Красноярском крае в этом году появятся еще 16 площадок для сдачи ГТО

На них разместят оборудование для тренировок и тестирования.

Еще 16 современных площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» оборудуют в этом году в Красноярском крае в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

На площадках разместят оборудование для тренировок и тестирования по нормативам ГТО. В стандартный набор входят турники разных уровней, брусья и гимнастические скамейки, комплексы для воркаута, тренажеры для развития силы и выносливости, зоны для отжиманий, подтягиваний и прыжков. Для безопасности на площадках уложат резиновое покрытие.

Новые площадки ГТО появятся в населенных пунктах Большемуртинско-Сухобузимского, Идринско-Краснотуранского, Манско-Уярского, Минусинского, Мотыгинского, Назаровского, Иланско-Нижнеингашского, Рыбинского, Шарыповского муниципальных округов, а также в Красноярске. При выборе локаций учитывались численность населения, наличие спортивной инфраструктуры, запросы жителей и транспортная доступность для максимального охвата граждан.

Напомним, за последние пять лет в регионе было оборудовано 70 функциональных площадок ГТО, что привлекло на спортобъекты тысячи жителей края.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.