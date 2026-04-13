10 тысяч мальков травоядных рыб запустили в Волгу

Экологическая акция «Водорослям — крышка. Амбассадоры рек» прошла в Волгоградской области.
Ее участники выпустили в реку Волгу около 10 тысяч мальков травоядных рыб. Их закупили на средства, вырученные от продажи 1 635 килограммов пластиковых крышек, которые были собраны в рамках этого проекта и теперь будут направлены на переработку.
Участие в экологическом мероприятии приняли учащиеся Приволжской детской железной дороги и волгоградские железнодорожники.
«Прижившиеся в реке мальки будут способствовать естественному очищению Волги от сине-зеленых водорослей и улучшению экологического состояния водоема», — уточняют в пресс-службе ПривЖД.