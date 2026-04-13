В Воронежской области 37 человек уже пострадали от укусов с начала сезона

С наступлением тепла в регионе активизировались клещи. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области обнародовало данные о ситуации с инфекциями, передающимися через укусы этих насекомых, а также о мерах профилактики.
Так, территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Случаев заболевания КВЭ здесь не регистрируется. Прививки от энцефалита делают только тем, кто планирует выезжать в эндемичные регионы.
Однако клещи в регионе все же переносят другие опасные инфекции. Среди них: иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), лихорадка КУ.
С начала сезона активности клещей за медицинской помощью по поводу укусов уже обратились 37 человек. Роспотребнадзор напоминает: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и последующей диагностики.
Ведомство организовало работу по снижению риска заражения. Ежегодно в местах массового отдыха населения проводятся обработки против клещей — акарицидные мероприятия. Для контроля эффективности после обработок организуют энтомологическое обследование территорий.
В 2026 году запланированы обработки на площади не менее 1566,59 гектара. Из них почти 490 гектаров (489,84 га) придутся на территории летних оздоровительных учреждений — детских лагерей и санаториев. Это позволит обезопасить детей и взрослых в период летнего отдыха.
Специалисты советуют воронежцам, выезжая на природу, использовать защитную одежду и репелленты, а после прогулок осматривать себя и домашних питомцев.