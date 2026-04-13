В Краснодаре запустили экскурсионный маршрут «ЖУРТУР»

Новый экскурсионный маршрут «ЖУРТУР» открыли в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Совместный проект запустили Дом журналистики и Центр развития курортов и туризма Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Первыми участниками маршрута стали журналисты и блогеры. Пресс-тур стартовал из медиацентра «Дом журналистики», который расположен в историческом здании. Гостям показали знаменитую старинную чугунную лестницу, провели экскурсию по музею кубанской журналистики и предложили интерактивную игру на тему медиа.
«Разработали уникальный отраслевой экскурсионный маршрут, который будет знакомить с медиаиндустрией Краснодарского края. Посетителям подробно расскажут о прошлом, настоящем и будущем кубанской журналистики. С одной стороны, это поможет повысить популярность наших СМИ, с другой — увлечь профессией молодое поколение. В пресс-тур по маршруту мы специально пригласили и ребят из студенческих медиацентров. “ЖУРТУР” показал им изнанку профессии и позволил почувствовать себя на месте телеведущего или корреспондента газеты», — отметила руководитель департамента информационной политики края Галина Навазова.
Представители кубанских СМИ, студенческих медиацентров и блогеры побывали в редакции радиостанции «Казак. ФМ», а также познакомились с ведущими эфира. Коллектив «Краснодарских известий» рассказал участникам об этапах создания свежего выпуска газеты, работе современного журналиста на сайте и в социальных сетях. Посетителям показали подшивки старых номеров, в которых запечатлена история развития краевого центра. Еще одна локация «ЖУРТУРа» — медиахолдинг «Краснодар». Журналисты поделились опытом работы в кадре, а также предложили участникам записать свой эфир. Финальной локацией маршрута стал Союз журналистов Кубани. Отметим, по вопросам участия в «ЖУРТУРе» можно обращаться по телефону +7 (989) 801−50−35.
