За неделю из Калининградской области вывезли более 500 тонн семенного картофеля

За неделю, с 1 по 8 апреля, из Калининградской области вывезли более 500 тонн семенного картофеля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«Самые большие объёмы поставок приходятся на Курскую область (238 тонн), Московскую и Тамбовскую области (120 тонн). Кроме того, по 40 тонн семенного картофеля поставлено в Свердловскую область и Алтайский край, в Пензенскую область отправлено 20 тонн», — сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, всего с начала 2026 года из Калининградской области в другие регионы отправили 1,7 тысячи тонн семенного картофеля. Сотрудники надзорного органа оформили 88 фитосанитарных сертификатов.
В то же время министр сельского хозяйства региона Артём Иванов рассказывал, что в Калининградской области на 98% закрыта потребность в семенном картофеле. Недостающий материал планировали завозить из других регионов. При этом аграриям обещали компенсировать часть затрат на доставку.
«Для полного обеспечения планируется поставка семян картофеля из других субъектов Российской Федерации. Для поддержки овощеводов и картофелеводов, которые в большей степени пострадали в прошлом году в результате чрезвычайной ситуации в период переувлажнения почвы, по вашему поручению, Алексей Сергеевич [Беспрозванных], разработаны специальные меры государственной поддержки на возмещение части затрат при приобретении семян картофеля и овощей. Мы планируем, что это будет порядка десяти рублей за килограмм семенного картофеля — как раз около той разницы, что есть в части затрат на логистику», — докладывал Иванов губернатору на оперативном совещании 6 апреля.
По данным министерства, общая потребность Калининградской области в семенном картофеле составляет 10 290 тонн при наличии 10 040 тонн собственного материала. В регион собирались ввезти 200 тонн.
Отметим, что в 2025 году картофель у местных фермеров закончился в середине апреля. Тогда эта продукция стала лидером по росту цен среди овощей. В калининградских магазинах продавали импортную картошку. Её стоимость доходила до 150−170 рублей за килограмм.