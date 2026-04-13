В Ростовской области обманутому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей

Пожилой житель Зимовниковского района стал жертвой телефонной аферы. Неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками медицинского учреждения. Они убедили человека перевести почти сто тысяч рублей на так называемый безопасный счет. По данному факту уже расследуется уголовное дело о мошенничестве.