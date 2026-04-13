В Ростовской области обманутому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следственного комитета.
Пожилой житель Зимовниковского района стал жертвой телефонной аферы. Неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками медицинского учреждения. Они убедили человека перевести почти сто тысяч рублей на так называемый безопасный счет. По данному факту уже расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Чтобы защитить права пенсионера, правоохранители обратились в суд. Они потребовали взыскать всю сумму неосновательного обогащения напрямую с владельца банковских реквизитов, куда ушли сбережения.
Суд полностью удовлетворил эти требования. Сейчас фактическое взыскание и возврат средств в пользу обманутого мужчины находится на строгом контроле ведомства.
