В Ростовской области обманутому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей

Обманутому по телефону мужчине вернули деньги через суд в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обманутому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следственного комитета.

Пожилой житель Зимовниковского района стал жертвой телефонной аферы. Неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками медицинского учреждения. Они убедили человека перевести почти сто тысяч рублей на так называемый безопасный счет. По данному факту уже расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Чтобы защитить права пенсионера, правоохранители обратились в суд. Они потребовали взыскать всю сумму неосновательного обогащения напрямую с владельца банковских реквизитов, куда ушли сбережения.

Суд полностью удовлетворил эти требования. Сейчас фактическое взыскание и возврат средств в пользу обманутого мужчины находится на строгом контроле ведомства.

