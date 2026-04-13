Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил 13 апреля о своем решении отказаться от проведения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил 13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА «СарИнформ», не будет в региональной столице и праздничного салюта.

— Отказаться от массовых мероприятий и использования пиротехники предложили ветеранские организации с учетом мер безопасности, — передает информагентство. — Власти поддержали это решение.

В итоге в центре внимания жителей Саратова окажутся в праздничный день ветераны Великой Отечественной войны — для них саратовцы организуют праздничные концерты прямо у домов с участием детей.

В Волгограде 9 Мая планируются и парад Победы, и артиллерийский салют, а также праздничный фейерверк. Более того, парад в этом году впервые пройдет на нижней террасе Центральной набережной, а это значит, что посмотреть его смогут большее количество зрителей.