Белорусские пловцы допущены к международным соревнованиям с флагом и гимном

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что бассейны и открытые водные площадки должны быть местом, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований. Россия и Беларусь также восстановили свое полноправное членство в World Aquatics. Напомним, что санкции действовали с 2022 года.