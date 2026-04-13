Белорусские пловцы допущены к международным соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация плавания сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские пловцы получили право выступать на международных стартах под государственным флагом и гимном, пишет ТАСС.

Белорусские и российские спортсмены решением Международной федерация плавания (World Aquatics) допущены к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном. Все санкции сняты.

В федерации сообщили, что это стало возможным в соответствии с вердиктом Всемирного бюро водных видов спорта, по согласованию с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU) и Всемирным комитетом спортсменов по водным видам спорта.

World Aquatics решил, что белорусы и россияне будут «участвовать в соревнованиях по водным видам спорта наравне со своими коллегами, представляющими другие страны».

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что бассейны и открытые водные площадки должны быть местом, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований. Россия и Беларусь также восстановили свое полноправное членство в World Aquatics. Напомним, что санкции действовали с 2022 года.

