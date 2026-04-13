Фестиваль искусств «Пушкин без границ» пройдет в Большом Болдине с 5 по 7 июня

С 5 по 7 июня в Большом Болдине и Львовке пройдет III Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ». Об этом рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.
В 2026 году фестиваль, который проходит в третий раз, продолжит традиции культурного диалога. Основой мероприятия станет театральное направление; в программу также войдут мультижанровые творческие проекты.
«В этом году мы обновляем концепцию фестиваля, давая пространство для эксперимента коллегам по театральному цеху. Нам интересно не просто провести несколько концертов и спектаклей в музее — мы ставим перед собой цель соединить все дни фестиваля единой концепцией, единой мыслью, единым художественным языком», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Ключевой идеей фестиваля в этом году стала «культура соучастия»: к подготовке и проведению мероприятий подключат также жителей Большого Болдина. Организаторы хотят расширить программу фестиваля и значительно увеличить аудиторию. Особое внимание уделят сотрудничеству с творческими коллективами СНГ и международным проектам.
