Мошенники начали обманывать самарцев под видом оформления выплат ко Дню Победы

Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали использовать новую схему для обмана самарцев, как и всех россиян. Об этом рассказали в МВД. Мошенники рассылают сообщения информацией о том, что вам якобы положена выплата или подарок к честь Дня Победы. Чтобы «получить» его, предлагают перейти по ссылке.

Второй вариант: неизвестные звонят от имени социального фонда, банка, просят назвать данные из смс или оборотной стороны карты. Якобы это нужно, чтобы «оформить» выплату. Еще одна возможная схема обмана: курьер якобы привез вам подарок, но чтобы его получить, нужно оплатить комиссию.

Во всех случаях мошенники пытаются получить доступ к персональным данным и деньгам граждан. В МВД напоминают, что нельзя никому сообщать конфиденциальную информацию, в том числе коды, которые приходят в смс. Не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам.