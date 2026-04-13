Петербуржцев призвали обновить приложение «Подорожник»

Ранее депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев направил обращения в профильные ведомства с предложением расширить зону бесплатного Wi Fi в наземных вестибюлях метрополитена. По его мнению, это позволит пассажирам сохранять доступ к транспортным приложениям даже при отключении мобильной связи.