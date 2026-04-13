200 жительниц Ростовской области сохранили беременность благодаря психологам

Жительницы Дона отказываются от аборта благодаря психологической и социальной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Более 200 жительниц Ростовской области сохранили беременность после консультаций с психологом, сообщили в донском правительстве.

— Доабортное консультирование — не просто обязательная процедура, а сложная и деликатная работа по оказанию экстренной психологической помощи в условиях кризиса, — отметила заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Квалифицированные психологи помогают в государственных медорганизациях. На консультациях прежде всего анализируют жизненную ситуацию и выясняют истинные причины, по которым женщина могла решиться на аборт. При этом причины бывают самые разные. Например, кто-то боится финансовых трудностей, а кто-то страдает от нестабильности в отношениях.

Когда проблема выясняется, специалист направляет женщину к социальным работникам для получения юридической и материальной поддержки. Этот этап проводится во время «недели тишины», когда принимается окончательное решение.

Поддержка работы психологов — одна из основных задач плана по повышению репродуктивного потенциала области на 2026−2030 годы. Напомним, план был разработан по поручению губернатора Юрия Слюсаря.

