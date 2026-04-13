Иностранные блогеры обсудили работу медиа в Нижнем Новгороде

Иностранные блогеры, прибывшие в Нижний Новгород на празднование Пасхи, и директор агентства «ОКА» Якоб Пиннекер обсудили с журналистами работу медиа. Встреча прошла в Нижегородском областном информационном центре, сообщает с места корреспондент «КП-Нижний Новгород».
На встрече с нижегородскими журналистами блогеры обсудили традиции России, Германии, Франции и Турции, а также работу медиа в этих странах. По их словам, люди за рубежом все еще верят в стереотипы о России, и задача блогеров-переселенцев — эти стереотипы разрушать и честно рассказывать о жизни в российских городах.
— Мы хотим, чтобы люди, у которых нет возможности приехать в Россию, чтобы решить, в какой регион страны переехать, могли осознанно сделать выбор, где жить, — сказала блогер, переехавший в Россию из Германии, Нина Попова.
Напомним, зарубежные блогеры приехали в Нижний Новгород 11 апреля. За три дня блог-тура они успели познакомиться с традициями православной Пасхи и культурой Нижнего Новгорода, а также принять участие в Крестном ходе и попробовать гигантский кулич и царь-пасху.