В Перми открыли вторую площадку краевой инженерной школы

13 апреля 2026 года в столице Перми начала работу вторая площадка краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение». Она разместилась на базе Пермской научно производственной приборостроительной компании (ПНППК).
В церемонии открытия участвовали помощник Президента России Андрей Фурсенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ранее, в прошлом году, первая площадка инженерной школы уже начала работу на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Андрей Фурсенко поздравил участников с открытием новой площадки и отметил, что разработки пермских инженеров важны для страны. Он также подчеркнул, что в регионе школьникам помогают заранее выбирать профессию и знакомят их с инженерными направлениями.
Дмитрий Махонин в свою очередь заявил, что новая площадка должна объединить обучение, науку и производство в единый процесс. По его словам, участие университетов и промышленных партнеров поможет готовить востребованных специалистов и даст молодежи возможность строить карьеру в Пермском крае.
После открытия гости осмотрели лаборатории фотоники, цифрового производства, электроники, а также бюро моделирования и конструкторские подразделения, включая направления оптического приборостроения. Также им показали интерактивный учебный класс «Инноватика».
Краевая инженерная школа создана для подготовки новых инженерных кадров в сферах радиофизики, нанотехнологий, новых материалов, IT и приборостроения. В рамках проекта формируются команды, которые работают над полным циклом — от научных исследований до внедрения готовых технологий.
Сейчас на площадках школы работают лаборатории и конструкторские бюро в сотрудничестве с научными центрами. Уже сформирован портфель из более чем 60 инженерных задач от индустриальных партнеров, подготовлены заявки на финансирование исследовательских проектов, а также проведены маркетинговые и патентные исследования.
В дальнейшем проект планируют расширять и готовить специалистов не только для предприятий Пермского края, но и для других регионов России. Школа развивается при поддержке регионального правительства и промышленных компаний, среди которых предприятия приборостроения и машиностроения.