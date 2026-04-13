На ярмарке трудоустройства в Забайкалье предложат свыше 9 тысяч вакансий

Более 9 тыс. вакансий представят на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 17 апреля в Забайкальском крае. Событие организуют при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие даст возможность забайкальцам не только найти работу, но и открыть собственное дело, пройти переобучение или стажировку, а также выстроить карьерную траекторию. Одновременно в 10:00 ярмарка стартует на трех площадках в Чите и во всех районах края.
В столице региона основной площадкой станет Забайкальский краевой драматический театр. Локация в Забайкальском государственном университете будет ориентирована на молодежь, студентов и старшеклассников, а площадку в центре опережающей профессиональной подготовки посвятят IT-направлению.
По словам директора краевого центра занятости населения Биликто Батоцыренова, в этом году к участию привлечено более 300 работодателей. Они представят вакансии в таких сферах, как горная добыча, сельское хозяйство и бизнес. Также будут предложения от органов исполнительной власти и правоохранительных структур.
«Мы планируем трудоустроить более 400 человек. Особое внимание уделим участникам специальной военной операции. На данный момент 72 участника СВО уже изъявили желание пройти переобучение, 5 человек приступили к занятиям. Кроме того, для граждан с инвалидностью, включая участников спецоперации, предусмотрено оборудование рабочих мест за счет федеральных средств: на эти цели в регионе выделено 38 квот с возможностью получить до 200 тысяч рублей на оснащение одного рабочего места», — отметил Батоцыренов.
На всех площадках ярмарки для посетителей будут организованы мастер-классы по написанию резюме и эффективному прохождению собеседований. Федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» запланирован на 26 июня.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.