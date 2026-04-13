Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос на треть

Источник: Янтарный край

За 2025 год товарооборот между Калининградской областью и Таджикистаном вырос на 34%. Дипломаты республики приехали в регион на мероприятия к 81-й годовщине штурма Кёнигсберга, а заодно обсудили с губернатором Алексеем Беспрозванных, как торговать ещё больше.

Что уже работает и что хотят развивать. Область готова поставлять в Таджикистан кондитерские изделия. Сама заинтересована в сухофруктах, овощах и особенно луке. Стороны договариваются о промышленной кооперации, совместных проектах в туризме и сельском хозяйстве. Итоги встречи планируют закрепить официальным региональным соглашением.

Точка роста — «БРИКС Молл. Калининград», который должны открыть в 2026 году. Губернатор видит в нём не просто магазин, а центр гуманитарных связей со странами БРИКС.

Награда нашла героя. Во время визита Беспрозванных передал генконсулу Таджикистана в Санкт-Петербурге Хуршеду Шерали боевую награду красноармейца Алима Ишанова. Её нашли калининградские поисковики. Ишанов воевал под Кёнигсбергом — и теперь память о нём вернулась на родину.