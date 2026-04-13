Для молодежи Москвы проведут викторины на речных электросудах

Проект «Молодежь Москвы» с 14 апреля возобновит бесплатные викторины на круглогодичных электросудах, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Такой формат позволяет нам вывести молодежный досуг за пределы привычных площадок. Еженедельные квизы на электросудах вновь будут привлекать активных и любознательных. Молодые москвичи могут прийти компанией или в одиночку — будет интересно каждому», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Первый квиз состоится 14 апреля и будет приурочен ко Дню космонавтики. Участникам предстоит вспомнить ключевые даты в истории освоения космоса, имена известных ученых, инженеров и космонавтов. Викторины также проведут 21 и 28 апреля, 5, 19 и 26 мая. Начало в 21:00, продолжительность каждой поездки — 1,5 часа.
Мероприятия будут проходить на электросудах, следующих по маршруту Печатники — ЗИЛ. Подробнее о них можно узнать на портале «Молодежь Москвы». Поездка на речном транспорте оплачивается по тарифам.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.