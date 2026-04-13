Власти Екатеринбурга обсудили подготовку ко дню строителя

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание, на котором обсудил подготовку ко дню строителя. Праздник, на который соберутся горожане и гости уральской столицы, состоится 8 августа в Историческом сквере. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.
— В этом году исполняется 70 лет с момента учреждения праздника. Уверен, что строительное сообщество сможет и в этом году придумать что-то новое и запоминающееся, — отметил градоначальник.
Исполнительный директор «Гильдии строителей Урала» Вера Белоус рассказала о запланированных мероприятиях. Конкурс профмастерства состоится уже в мае. В июне — июле устроят летнюю спартакиаду для специалистов предприятий.
В праздник проспект Ленина заполонит строительная техника. Уральцам представят современные экскаваторы, бульдозеры, автокраны и тягачи.
Организаторы пока не раскрывают имя исполнителя, который выступит на главной сцене. Однако уточняется, что это событие станет кульминацией праздника.