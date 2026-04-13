В Волгоградской области займутся безопасностью перед майскими праздниками

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поручил обеспечить безопасность, подготовить торжественные мероприятия и навести порядок на улицах перед майскими праздниками.
Подготовку к 1 Мая и Дню Победы уже развернули во всех муниципальных образованиях области, — сообщили в пресс-службе администрации региона.
Губернатор отметил, что работа идёт вместе с ветеранскими, молодёжными, профсоюзными и общественными организациями. Также Андрей Бочаров поручил завершить все приготовления в срок, особое внимание уделить комплексной безопасности, а до начала праздников привести в порядок общественные пространства и места массового скопления людей.
Напомним, что в 2026 году майские праздники выпадают на 1−3 и 9−11 числа мая.