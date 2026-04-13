Спикер Воронежской гордумы провел «Урок мужества» в колледже

Председатель муниципального парламента Андрей Дьяченко встретился со студентами в Воронежском государственном промышленно-экономическом колледже. Он рассказал им о своём жизненном и боевом пути до прихода в органы власти — о профессии военного летчика, которой отдал много лет, о количестве совершенных вылетов и участии в боевой кампании в Сирийской Арабской Республике, за которое был удостоен звания Героя России. «Золотую Звезду» ему вручил лично президент России.

Источник: "Российская газета"

В неформальной беседе ребята могли задать любые вопросы, которые их интересуют. В частности, разговор зашёл о различных типах самолетов, на которых довелось работать Андрею Дьяченко. Студенты колледжа попросили гостя вспомнить о том, как он в свое время сделал выбор профессии и как складывалась его учеба в военном вузе, описать самое яркое событие в своей военной карьере.

По итогам встречи слушатели признавались, что общение с таким человеком произвело на них сильное впечатление.

Председатель Воронежской городской думы регулярно проводит такие «Уроки мужества» в школах, средних специальных и высших учебных заведениях, считая это своей миссией. Он старается на своем примере показать, как важно получить хорошее образование, найти достойное дело, любить Родину и защищать интересы народа.

«Естественно, вопросы, касающиеся дальнейшей большой жизни, у школьников свои, у студентов — свои: как ориентироваться в дальнейшей жизни, на что обратить внимание сейчас, чтобы выбор профессии и жизненного пути был правильным. Эти встречи очень продуктивны, направлены на воспитание нашей молодежи», — подчеркнул Андрей Дьяченко.