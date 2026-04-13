В России создают группировку спутников для фиксации вспышек на Солнце

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские ученые начали разработку малых спутников для создания группировки, которая поможет уточнить локализацию вспышек на Солнце за счет одновременного наблюдения событий с нескольких аппаратов. Об этом сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос.
Группировка, которая будет создана в рамках федерального проекта «Кадры для космоса», предназначена для исследования гамма-всплесков, транзиентных гамма-явлений и солнечных вспышек. Инициатива предполагает запуск в 2027 году трех спутников с гамма-детекторами. Два из них изготовит МГУ, третий — БФУ имени И. Канта.
«Три спутника, работающие одновременно, позволяют определить, откуда сигнал за счет геометрии — метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты [вспышек] и прояснить их природу. В реализации всех инициатив, связанных с кубсатами, у нас есть полная поддержка ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего, что дает дополнительную уверенность в успехе», — сказал Боос перед заседанием Совета по космосу МГУ, проходящим в университете в понедельник.