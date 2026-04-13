Семьям троих участников СВО вручили Ордена Мужества в Канавинском районе

Награды вручили родственникам рядовых Владимира Висячкина, Михаила Дымова и Николая Малыгина.

В Нижнем Новгороде прошло вручение Орденов Мужества родственникам погибших в зоне СВО бойцов. Об этом сообщает городская администрация.

По словам замглавы администрации Канавинского района Александра Вовненко, награда является символом глубокого уважения к подвигам рядовых Владимира Висячкина, Михаила Дымова, Николая Малыгина. Их храбрость, мужество и героизм останутся в памяти нижегородцев.

Они были истинными патриотами, с честью защищавшими Родину, отмечает замглавы районной администрации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семье участника СВО Алексея Василькова вручили Орден Мужества.