В городе Карталы Челябинской области открыли новую детскую поликлинику

Корпус поликлиники рассчитан на обслуживание 7,5 тыс. детей. Мощность составляет почти 30 тыс. посещений в год. В медучреждении организована работа пяти городских педиатрических участков, предусмотрены диагностический и стоматологический кабинеты, а также кабинеты здорового ребенка, педиатров, узких специалистов, психолога и неотложной помощи. При поликлинике организован дневной стационар на пять койко-мест. Кроме того, в новом здании открыли женскую консультацию, в которой смогут обслуживать 14 тыс. жительниц.