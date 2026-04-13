В городе Карталы Челябинской области открыли новую детскую поликлинику

Там смогут получать качественную медицинскую помощь 7,5 тысячи юных жителей.

Источник: Национальные проекты России

Новую детскую поликлинику открыли в городе Карталы Челябинской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Строительство велось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Корпус поликлиники рассчитан на обслуживание 7,5 тыс. детей. Мощность составляет почти 30 тыс. посещений в год. В медучреждении организована работа пяти городских педиатрических участков, предусмотрены диагностический и стоматологический кабинеты, а также кабинеты здорового ребенка, педиатров, узких специалистов, психолога и неотложной помощи. При поликлинике организован дневной стационар на пять койко-мест. Кроме того, в новом здании открыли женскую консультацию, в которой смогут обслуживать 14 тыс. жительниц.

«Современный объект, современное оборудование. Пообщался с врачами и медработниками — все отмечают светлые, просторные помещения и, конечно, современное оснащение. К поликлинике прикреплены 7,5 тысячи детей, и очень важно, что они будут получать качественную медицинскую помощь. Условия и возможности для медиков Карталинского района существенно улучшились, и я этому очень рад», — рассказал глава региона Алексей Текслер.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.