Работы на линии «Славянка» перекроют съезд на развязке КАД с Московским шоссе

Работы на трамвайной линии «Славянка» перекроют съезд на развязке КАД с Московским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На транспортной развязке КАД и Московского шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 10. Это связано с проведением работ по оснащению трамвайной линии «Славянка» системами транспортной безопасности. Движение автомобилей по съезду с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Тосно будет прекращено 16 апреля с 01:00 до 04:00.