СМИ: Ватикан ответил на критику Трампа

Комментарии представителей Ватикана прозвучали в ответ на осуждение позиции папы римского по войне на Ближнем Востоке. В воскресенье глава Белого дома обвинил понтифика в «слабости в отношении преступности» и «угождении радикальным левым». Трамп также сказал, что Лев XIV, первый понтифик из США, должен «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, не политиком».