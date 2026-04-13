СМИ: Ватикан ответил на критику Трампа

Я не боюсь администрации Трампа или громко провозгласить Благую весть. Мы не политики. Мы не рассматриваем внешнюю политику с той же точки зрения, что и он (Трамп). Но я как миротворец верю в Евангелие.
Дональд Трамп нацеливается на папу Льва XIV и тем самым обнажает глубинный страх. Если политическая власть обращается против голоса совести, это значит, что она не в силах его сдержать… Она попытается лишить это голос легитимности.
Спадаро подчеркнул, что папа римский говорит на другом языке, нежели Трамп — его «невозможно свести к грамматике силы, безопасности или национальных интересов». Если Трамп решил публично противостоять главе Католической церкви, значит, слова папы римского имеют значение и именно в этом проявляется «моральная силы церкви», добавил Спадаро.
Комментарии представителей Ватикана прозвучали в ответ на осуждение позиции папы римского по войне на Ближнем Востоке. В воскресенье глава Белого дома обвинил понтифика в «слабости в отношении преступности» и «угождении радикальным левым». Трамп также сказал, что Лев XIV, первый понтифик из США, должен «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, не политиком».
В последние недели напряженность в отношениях между двумя лидерами возросла, обращает внимание американская газета The New York Times. Папа римский раскритиковал военную кампанию Трампа против Ирана и дистанцировался от попыток министра обороны Пита Хегсета представить ее как христианскую миссию.