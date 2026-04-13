В Беларуси директор школы присвоила 16,4 тысячи рублей из бюджета. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Минской области.
В период с 24 августа 2022 года по 23 марта 2025 года 49-летняя руководитель учреждения образования, злоупотребляя служебными полномочиями совершила хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
Подозреваемая издала фиктивные приказы, касающиеся приема на работу по совместительству трех сотрудников: социального педагога, технического работник, секретаря. После этого она дала незаконные указания подчиненным, связанные с внесением в табели учета рабочего времени заведомо ложной информации — указывать количество якобы отработанных этими лицами часов.
«Незаконно начисленную заработную плату техническому работнику, секретарю и социальному педагогу за работу, которую фактически никто не выполнял, названные работники возвращали директору», — привели подробности в прокуратуре.
Впоследствии руководитель школы распорядилась полученными деньгами по собственному усмотрению. Она причинила госучреждению ущерб более чем на 16,4 тысячи рублей.
Прокурор Столбцовского района завел уголовное дело по подозрению директора учреждения образования в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Столбцовский районный отдел Следственного комитета.
Тем временем белорус обрезал кроны 23 деревьев, которые закрывали его рекламу на билборде.
Ранее мы писали, что в Беларуси мать семерых несовершеннолетних детей лишена родительских прав.
Кроме того, в Гродно милиция нашла тело пропавшего подростка в лесном массиве.