Возле драмтеатра в Калининграде обрезали знаменитую красавицу-магнолию

В Калининграде обрезали магнолию у драмтеатра, возле которой каждую весну фотографируются местные жители и туристы. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на организатора январского митинга за благоприятную городскую среду и экологию Татьяну Батыршину, остались целы лишь ветви на самом верху.
«Теперь, чтобы сделать фото, наверное, придётся заказывать автовышку. Из дерева сделали какую-то пальму, и не все спилы обработали должным образом», — цитирует издание активистку.
В администрации Калининграда случившееся пока не прокомментировали.
Ранее в мэрии сообщали о том, что в Калининграде с 5 апреля любая обрезка деревьев запрещена. Это связано с наступлением вегетационного периода. В качестве исключений чиновники назвали формовку кустов и поднятие крон деревьев на высоту 2,5 метра.