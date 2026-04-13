Возле драмтеатра в Калининграде обрезали знаменитую красавицу-магнолию

По словам очевидцев, цветы остались лишь на верхних ветвях.

В Калининграде обрезали магнолию у драмтеатра, возле которой каждую весну фотографируются местные жители и туристы. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на организатора январского митинга за благоприятную городскую среду и экологию Татьяну Батыршину, остались целы лишь ветви на самом верху.

«Теперь, чтобы сделать фото, наверное, придётся заказывать автовышку. Из дерева сделали какую-то пальму, и не все спилы обработали должным образом», — цитирует издание активистку.

В администрации Калининграда случившееся пока не прокомментировали.

Ранее в мэрии сообщали о том, что в Калининграде с 5 апреля любая обрезка деревьев запрещена. Это связано с наступлением вегетационного периода. В качестве исключений чиновники назвали формовку кустов и поднятие крон деревьев на высоту 2,5 метра.