В Иваново создадут гидрогели для лечения аутоиммунных заболеваний

«Суть работы ивановских ученых заключается в разработке и детальном изучении физико-химических свойств гидрогелей медицинского назначения. Как поясняют исследователи, большинство современных препаратов для лечения аутоиммунных патологий выпускают в форме таблеток или капсул, однако такие лекарства зачастую обладают высокой токсичностью и побочными эффектами, поражая не только очаг воспаления, но и здоровые органы и ткани. Альтернативой может стать местное применение препаратов — нанесение геля непосредственно на пораженные участки кожи или воспаленные суставы. Такой подход позволяет снизить токсическую нагрузку на организм и минимизировать риск нежелательных реакций», — говорится в сообщении.