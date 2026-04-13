В Иваново создадут гидрогели для лечения аутоиммунных заболеваний

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые Института химии растворов им. Г. А. Крестова (ИХР РАН) в Иваново разработают при поддержке Российского научного фонда биосовместимые гели для более эффективного лечения аутоиммунных заболеваний. Гидрогели могут стать альтернативой традиционной терапии, позволяя снизить токсичность за счет доставки действующего вещества на пораженные участки кожи, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Суть работы ивановских ученых заключается в разработке и детальном изучении физико-химических свойств гидрогелей медицинского назначения. Как поясняют исследователи, большинство современных препаратов для лечения аутоиммунных патологий выпускают в форме таблеток или капсул, однако такие лекарства зачастую обладают высокой токсичностью и побочными эффектами, поражая не только очаг воспаления, но и здоровые органы и ткани. Альтернативой может стать местное применение препаратов — нанесение геля непосредственно на пораженные участки кожи или воспаленные суставы. Такой подход позволяет снизить токсическую нагрузку на организм и минимизировать риск нежелательных реакций», — говорится в сообщении.
По словам руководителя проекта Ирины Тереховой, задача ученых заключается в создании стабильных гидрогелей с контролируемым высвобождением активного вещества. Трансдермальная, то есть через кожу, доставка позволяет обеспечивать локальное действие препарата, поддерживать его постоянную концентрацию и точность дозирования и снижает риск побочных эффектов.