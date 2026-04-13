Речная навигация в Самарской области стартует с 1 мая

Из Тольятти в Ширяево запустят речные суда.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в этом году в Самарской области начнется речная навигация. Она стартует с 1 мая, рассказал министр транспорта Самарской области Артур Абдрашитов на оперативном совещании 13 апреля.

Кроме того, с 1 мая речные суда начнут плавать из Тольятти в Ширяево и обратно. Благодаря этому популярная туристическая локация нашего региона станет доступнее.

Жители села Ширяево обратились к губернатору Вячеславу Федорищеву с просьбой запустить навигацию в их сторону раньше срока. Вопрос рассмотрели и решили, что суда из Самары в Ширяево начнут плавать уже с 17 апреля.

Напомним, что с 1 апреля изменилось расписание теплоходов между Самарой и Рождествено, а с 11 апреля стартовала грузопассажирская переправа.