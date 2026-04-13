В Нижнем Новгороде приступили к расконсервации фонтанов

В Нижнем Новгороде началась подготовка городских фонтанов к запуску после зимнего периода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Сотрудники АО «Объединенный коммунальный оператор» уже приступили к работам на главном фонтане города, расположенном на площади Минина и Пожарского.
В ближайшее время специалисты планируют демонтировать защитное зимнее укрытие конструкции. После этого будет проведена детальная проверка всех элементов системы, очистка чаши и, при необходимости, текущий ремонт оборудования для обеспечения бесперебойной работы водного объекта.
График запуска остальных фонтанов города будет сформирован после завершения всех технических проверок и установления стабильно положительных температур.
