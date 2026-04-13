Профсоюзы отказались от демонстрации 1 Мая в Волгограде

Волгоградские профсоюзы озвучили программу праздничных мероприятий на 1 мая 2026 года. Первомай в Волгограде отметят митингом и концертом. Традиционной демонстрации в городе-герое не будет в очередной раз.
На заседании облсопрофа решили, что проведут первомайскую акцию в Волгограде в виде митинга. Начнется он 1 мая 2026 в 10 утра на площади перед ДК Профсоюзов. В 11.00 в зале дворца культуры программу праздника продолжит гала-концерт. В этот день в городах и районах области также будут чествовать лучших работников.
Напомним, первомайские демонстрации в Волгограде начали отменять еще во время ковида. Последнее шествие провели в 2022 году. Зато на День Победы 2026 в Волгограде точно будут и парад, и салют.
