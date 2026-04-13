Александр Гусев обсудил развитие дворцового комплекса Ольденбургских

Все эти направления выбраны не просто так, они связаны с историей дворцового комплекса. Так, владелица усадьбы принцесса Евгения Ольденбургская и сама любила писать, и поддерживала художников, возглавляла Императорское общество поощрения художеств. А супруга сына Евгении Петра, великая княгиня Ольга, была единственной профессиональной художницей в императорской семье. Она же с помощью пирографии украсила потолок в библиотеке замка.