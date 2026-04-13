Александр Гусев обсудил развитие дворцового комплекса Ольденбургских

Глава Воронежской области Александр Гусев посетил Рамонский район и провел там совещание по развитию историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских».
Музейный комплекс расположен в Рамони и является одной из главных туристических точек региона. Власти планомерно занимаются его развитием.
Недавно в историческом здании «Службы одноэтажные» открылся культурно-просветительский центр. Это одна из самых ранних построек на территории дворца. Ее возвели в XVIII веке, изначально там располагались кухня, склады и кладовые.
По словам директора комплекса Анны Жуматий, это пока единственный детский центр в регионе, созданный на базе музея. Сейчас детям предлагают в качестве досуга гончарное ремесло, живопись, пирографию, киношколу и театральное мастерство, фьюзинг, филателию и филокартию.
Все эти направления выбраны не просто так, они связаны с историей дворцового комплекса. Так, владелица усадьбы принцесса Евгения Ольденбургская и сама любила писать, и поддерживала художников, возглавляла Императорское общество поощрения художеств. А супруга сына Евгении Петра, великая княгиня Ольга, была единственной профессиональной художницей в императорской семье. Она же с помощью пирографии украсила потолок в библиотеке замка.
Таким образом, детский центр будет в том числе развивать у ребят интерес к истории и наследию Ольденбургских. Программы и мастер-классы рассчитаны на детей от четырех лет, а также взрослых.
В другой части здания продаются сувениры: керамические и кондитерские изделия от рамонских мастеров, а также открытки собственного производства. В планах — открытие кофейни.
В завершение визита Александр Гусев на совещании обсудил дальнейшее развитие музея. По его словам, в этом году должна начаться реставрация дома Тулинова. Также в планах — продолжение благоустройства Нижнего парка и обновления самого дворца.
— Основная сложность — найти квалифицированных подрядчиков для работы с объектами культурного наследия. Здесь требуются высокие профессиональные компетенции и соответствующая лицензия. Уверен, что с задачей справимся, — отметил глава региона.