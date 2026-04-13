В Нижнем Новгороде в мае откроют обновленную школу искусств и ремесел

Трехэтажную школу искусств и ремесел «Изограф» планируют открыть в мае в Нижнем Новгороде после ремонта здания, который провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В школе оборудовали просторные классы и мастерские для творчества, а также установили современное интерактивное оборудование. Готовность учреждения к открытию проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, после завершения процедуры лицензирования школа примет более 1,2 тыс. юных нижегородцев со всего города, в том числе 77 ребят с нарушениями слуха и речи.
Ранее «Изограф» располагался в старом деревянном здании, не отвечавшем современным требованиям. Было принято решение о переезде в новое помещение в центре города, где после проведенного масштабного капитального ремонта здания созданы все условия для творчества детей.
«Здание, расположенное в непосредственной близости от кремля, как мне кажется, идеально подходит для того, чтобы открыть здесь именно школу искусств. Что мы, собственно говоря, и сделали: провели большие ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. В школе искусств “Изограф” будут заниматься более 1200 юных нижегородцев, для них будут действовать свыше 30 программ дополнительного образования. И база сохранится — академический рисунок, живопись, керамика и гончарное дело, и, конечно, вводятся современные направления, будут использоваться и искусственный интеллект, и нейросети, и цифровой дизайн, и многое другое», — рассказал Юрий Шалабаев.
Программы художественной направленности будут реализовываться в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. Занятия для детей в возрасте от 7 до 18 лет будут проводить 18 квалифицированных педагогов.
«Мы надеемся, что в ближайшее время у нас завершится процедура лицензирования, и в мае мы встретим здесь наших ребятишек, которые так этого ждали», — отметила директор школы Галина Савкина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.