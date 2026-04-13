В Нижнем Новгороде в мае откроют обновленную школу искусств и ремесел

«Здание, расположенное в непосредственной близости от кремля, как мне кажется, идеально подходит для того, чтобы открыть здесь именно школу искусств. Что мы, собственно говоря, и сделали: провели большие ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. В школе искусств “Изограф” будут заниматься более 1200 юных нижегородцев, для них будут действовать свыше 30 программ дополнительного образования. И база сохранится — академический рисунок, живопись, керамика и гончарное дело, и, конечно, вводятся современные направления, будут использоваться и искусственный интеллект, и нейросети, и цифровой дизайн, и многое другое», — рассказал Юрий Шалабаев.