В Красном Сулине завершили строительство пристройкой для школы № 2

В Красном Сулине завершили строительство пристройки на 100 мест к школе № 2. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства Ростовской области.
На данный момент завершается укладка тактильной плитки, проводятся генеральная уборка и наладка электротехнических систем. Дополнительную постройку возвели для разгрузки существующего здания школы.
По инфомации властей, основное здание школы построили в 1936 году. Образовательное учреждение планировалось на 400 учеников, но фактически в нем обучались более 500 детей. Новая пристройка на 100 учебных мест позволить проводить уроки в одну смену.
— Это обособленный блок начальных классов и общий пищеблок со столовой, обслуживающей всех учащихся. На территории оборудовали площадки для активного и тихого отдыха. Также есть физкультурно спортивная и хозяйственная зоны, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
