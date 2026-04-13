Нижегородский бизнес может поучаствовать на выставке в Турции на льготных условиях

Нижегородские предприятия впервые могут принять участие на льготных условиях в международной строительной выставке Yapı-Turkeybuild Istanbul 2026 в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Выставка в Стамбуле — одно из крупнейших мероприятий отрасли, которое объединяет представителей Балкан, Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, России и стран СНГ. Содействие предприятиям окажет нижегородский Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), действующий в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«По итогам прошлого года совокупный объем экспорта Нижегородской области в Турецкую Республику увеличился почти на 14 процентов по сравнению с 2024 годом. На выставке нижегородские компании смогут представить свою продукцию потенциальным партнерам, расширить присутствие на турецком рынке и проработать новые совместные проекты», — отметил глава нижегородского Минпромторга Максим Черкасов.
Выставка охватит различные тематики: строительство, стройматериалы и химикаты, подъемное оборудование, проектирование, архитектура и дизайн. Нижегородский ЦПЭ оплатит предприятиям региона аренду выставочной площади и оборудования для стенда, его застройку и сопровождение. Кроме того, центр возьмет на себя расходы на регистрационные сборы за представителей субъектов МСП и трансфер по Стамбулу. Заявку на участие можно подать до 15 апреля.
