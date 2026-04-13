Нижегородский бизнес может поучаствовать на выставке в Турции на льготных условиях

Выставка охватит различные тематики: строительство, стройматериалы и химикаты, подъемное оборудование, проектирование, архитектура и дизайн. Нижегородский ЦПЭ оплатит предприятиям региона аренду выставочной площади и оборудования для стенда, его застройку и сопровождение. Кроме того, центр возьмет на себя расходы на регистрационные сборы за представителей субъектов МСП и трансфер по Стамбулу. Заявку на участие можно подать до 15 апреля.