Дорога без асфальта и разрушающийся мост: Бастрыкин взял на контроль проблему в башкирской деревне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей деревни Большой Кельтей (Калтасинский район Башкирии). Об этом рассказал информационный центр ведомства.
Жители деревни годами добиваются ремонта улицы Интернациональной — асфальта там нет, грунтовое полотно после дождей разбивается глубокими колеями. В плохом состоянии и местный мост. Из-за этого по улице с трудом проезжают даже машины экстренных служб, а пешеходам передвигаться небезопасно. Обращения в местные органы власти результата не дали.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского отчитаться о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в СКР.