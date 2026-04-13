В селе Солонешном на Алтае обновят мост через реку Ануй

Мост через реку Ануй отремонтируют на 69-м километре автомобильной дороги Чарышское — Малый Бащелак — Большой Бащелак — Тальменка — Солонешное в селе Солонешном Алтайского края, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт ведется поэтапно с разделением на две полосы. Сейчас подрядчик завершает комплекс работ на одной половине моста. Специалисты демонтировали старые конструкции, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, обновили пролетные строения. Кроме того, полностью восстановили мостовое полотно и сделали лестничные сходы.
Дорожникам предстоит устроить гидроизоляцию, после чего будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Также оборудуют тротуары и установят водоотводные лотки. После завершения этих работ аналогичные мероприятия будут проведены на второй половине мостового сооружения. Также специалисты нанесут разметку и установят знаки. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца октября текущего года.
Отметим, что Солонешенский район популярен среди путешественников. Там расположены памятник природы «Денисова пещера» и комплексный заказник краевого значения «Каскад водопадов на реке Шинок». Вблизи трассы действуют базы отдыха и кемпинги. Обновленный мост обеспечит безопасный и комфортный проезд как для жителей, так и для гостей региона, следующих к этим достопримечательностям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.