С начала года ярмарки в Забайкалье посетили более 50 тысяч человек

Более 50 тыс. человек с начала года посетили ярмарки, организованные в Забайкальском крае в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил и. о. заместителя председателя правительства региона Павел Волков.
«В первом квартале 2026 года было проведено 329 ярмарок. Они проводились в 138 населенных пунктах 30 муниципальных округов края. Общая выручка от реализации продукции достигла 50,1 миллиона рублей. Надеюсь на то, что сейчас погода станет лучше и этим форматом будут еще активнее пользоваться жители Забайкалья», — добавил Волков.
Лидерами по проведению ярмарок стали Шилкинский муниципальный округ, где организовали 30 мероприятий, а также Чита, Нерчинский и Сретенский муниципальные округа. Активнее всего жители покупали на ярмарках молоко, мед, мясо, рыбу, яйца и овощи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.