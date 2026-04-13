Футзалисты «Торпедо‑2» отличились за юношескую сборную России

Юношеская сборная России дважды в Хошимине разгромили сверстников из Вьетнама в контрольных матчах.
Напомним, 11 апреля россияне победили со счётом 14:0, а сегодня выигрыш над сборной Вьетнама получился скромнее — 6:0.
В обеих встречах по голу забили игроки «Торпедо-2» (Нижегородская область) Максим Мухин и Али Велемеев.
Добавим, что 16 февраля «Торпедо-2» дома проведёт ответный матч высшей лиги первенства России против «Южного Урала» из Челябинска. В серии до двух побед волжане впереди — 1:0.
