Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футзалисты «Торпедо‑2» отличились за юношескую сборную России

Наши соотечественники дважды одолели вьетнамцев.

Источник: Нижегородская правда

Юношеская сборная России дважды в Хошимине разгромили сверстников из Вьетнама в контрольных матчах.

Напомним, 11 апреля россияне победили со счётом 14:0, а сегодня выигрыш над сборной Вьетнама получился скромнее — 6:0.

В обеих встречах по голу забили игроки «Торпедо-2» (Нижегородская область) Максим Мухин и Али Велемеев.

Добавим, что 16 февраля «Торпедо-2» дома проведёт ответный матч высшей лиги первенства России против «Южного Урала» из Челябинска. В серии до двух побед волжане впереди — 1:0.

6+