В Нижнем Новгороде состоится День поставщика по направлению «Ретейл»

День поставщика по направлению «Ретейл» пройдет 17 апреля в Нижнем Новгороде в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Направление ретейла остается актуальным для нижегородского бизнеса, поскольку объединяет производителей самых разных категорий товаров — от продовольственной продукции до товаров повседневного спроса. День поставщика — это практическая площадка для прямого взаимодействия заказчиков и поставщиков. Так, на профильном мероприятии компании смогут представить свою продукцию, обсудить условия сотрудничества и наметить пути дальнейшего развития партнерских отношений», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
На мероприятии будут организованы выставка продукции локальных производителей и бизнес-переговоры с заказчиком. Кроме того, участникам расскажут о действующих мерах государственной поддержки и доступных инструментах для компаний.
Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр субъектов МСП, зарегистрированных на территории области.
Отметим, что в этом году в Нижегородской области уже состоялись два Дня поставщика — для торговой сети «Детский мир» и департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В мероприятиях приняли участие 126 субъектов МСП. До конца года запланировано проведение еще шести таких мероприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.