Более 5 тысяч запрещенных граффити закрасили в Нижнем Новгороде

Более 5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ закрасили с начала 2025 года в Нижнем Новгороде. Работу ведут ежедневно — к ней подключены городские службы и волонтеры. Такие граффити рассматривают не просто как вандализм, а как скрытую пропаганду, представляющую серьезную социальную угрозу, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Надписи регулярно появляются на фасадах жилых домов и общественных зданий, поэтому их приходится оперативно устранять. В городе подчеркивают: борьба с подобной «рекламой» будет продолжена и дальше.
К борьбе с рекламой наркотиков подключились жители и художники. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Заметную роль играет проект «ТИМА — осознанное граффити». Его участники не просто закрашивают опасные надписи, а превращают стены в яркие пиксель-арты. С 2022 года к арт-рейдам присоединились около 500 человек — школьники, студенты и даже семьи с детьми.
В этом году инициативу поддержал проект «ТИМА в борьбе с запрещенной рекламой», который включает арт-забеги в восьми районах города. Организаторы рассчитывают привлечь сотни волонтеров и охватить десятки тысяч жителей, популяризируя здоровый образ жизни.