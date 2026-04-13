Более 5 тысяч запрещенных граффити закрасили в Нижнем Новгороде

Более 5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ закрасили с начала 2025 года в Нижнем Новгороде. Работу ведут ежедневно — к ней подключены городские службы и волонтеры. Такие граффити рассматривают не просто как вандализм, а как скрытую пропаганду, представляющую серьезную социальную угрозу, сообщили в пресс-службе городской администрации.