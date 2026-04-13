В конце августа в Москве состоится Фестиваль исторических садов

Девятый Фестиваль исторических садов пройдет с 21 по 30 августа в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Проведение подобных мероприятий в городских музеях способствует реализации задач национального проекта «Семья».
На фестивале дизайнеры, культурные учреждения и другие участники представят ландшафтные композиции на тему города-сада. В парке появятся 15 площадок, часть из которых будет создана в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования. Другие отберут на открытом конкурсе проектов, который начнется в конце мая. Условия участия будут опубликованы на официальном сайте музея-заповедника.
В этом году авторы ландшафтных композиций расскажут о роли и значении садов и парков в истории больших городов. Гости узнают о прикладных монастырских садах для выращивания еды, зеленых зонах для прогулок, местах проведения городских праздников XIX века, а также о современных парках, где можно отдохнуть и заняться искусством и творчеством. Еще на фестивале затронут тему фантазийных садов будущего.
Помимо конкурсных работ будут представлены композиции приглашенных партнеров. Также программа фестиваля традиционно включает в себя развлекательные, образовательные и музыкальные мероприятия.
Фестиваль исторических садов уже восемь лет знакомит гостей с достижениями в области садово-паркового искусства. За это время к нему присоединились ландшафтные дизайнеры из более чем 30 стран, а всего участники создали свыше 160 проектов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.