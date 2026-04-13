В Кувандыкском округе Оренбуржья в июне состоится трейловый забег

Второй трейловый забег пройдет в июне в Кувандыкском округе Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.
Впервые трейловый забег состоялся в прошлом году на базе горнолыжного комплекса «Кувандык365». Тогда на старт вышли около 400 участников из разных регионов России. Взрослые спортсмены соревновались на дистанциях 5, 13 и 20 км, а для детей были организованы отдельные старты на 1 и 5 км.
Маршрут забега пролегает по уникальной природной зоне. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции с перепадом высот до 700 м, проходящие через ручьи, пологие и крутые склоны. Для повышения доступности этой туристической локации в прошлом году была отремонтирована автодорога к горнолыжному комплексу.
Как отметил глава Кувандыкского округа Павел Пахомов, участие в забеге — это возможность преодолеть не только дистанцию, но и свои страхи, испытать себя на прочность. Официальная регистрация на забег, который состоится 27 июня, уже открыта, однако организаторы предупреждают об ограниченном количестве мест.
