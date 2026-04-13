Защита бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина обжалует его приговор

Защита Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), осужденного на семь лет колонии общего режима, обжалует приговор Гагаринского районного суда Москвы, который признал его виновным в выводе более 251 млн рублей в ОАЭ по подложным документам, сообщил РБК его адвокат Сергей Гуров.

Источник: РБК

Государственное обвинение согласно с признанием Чекалина виновным, при этом вопрос об обжаловании приговора будет рассмотрен только после получения мотивированного решения (полный текст судебного акта, включающий описательную, мотивировочную и резолютивную части), заявила РБК прокурор Светлана Тарасова.

В ходе прений сторон 10 апреля гособвинение запросило для Чекалина семь с половиной лет лишения свободы и штраф в размере заработной платы за пять лет работы (196,9 млн рублей). 13 апреля его приговорили к семи годам лишения свободы, а также оштрафовали на 194,5 млн рублей.

До этого подсудимый находился под домашним арестом. После вынесения приговора Чекалина взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело, возбужденное по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций с использованием подложных документов), рассматривалось в районном суде с декабря прошлого года. В марте, спустя несколько судебных заседаний, судья выделила материалы в отношении Валерии Чекалиной в отдельное производство и приостановила в этой части процесс в связи с выявленным у блогера онкологическим заболеванием.

Ранее в отношении супругов Чекалиных расследовались другие уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств. Они были прекращены после погашения задолженности перед налоговыми органами в размере 505 млн рублей. Летом 2024 года супруги расторгли брак.

Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше