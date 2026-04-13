На Дону возродят популяцию редчайшей рыбы шипа

В Ростовской области ученые решили возродить популяцию шипа — рыбы, которая занесена в Красную книгу. Этот вид не встречался в Азово-Черноморском бассейне около ста лет.
Рыба шип живет до 30 лет, вес ееможет достичь 80 килограммов. Фото: Пресс-служба Южного филиала ВНИРО.
Но в прошлом году в Краснодарском крае во время осенних наблюдений за прибрежным промыслом в районе урочища Кучугуры в ставной невод попала одна особь. Ее длина — 61 сантиметр, а вес — 1,2 килограмма. Специалисты Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии исследовали ДНК и выяснили, что рыба относится к виду осетровых, который в природе обитает в реке Урал. Миграцию на юг пришлось исключить, слишком далеко протекает Урал. Разгадка была ближе. Краснодарское предприятие занимается реакклиматизацией шипа в низовьях Кубани и в Азовском море. Рыб-производителей выпускают в водоемы каждый год. А изначально оплодотворенную икру и мальков завезли из Урала.
Зоолог Наталья Бондарева рассказала: шип — полупроходная рыба, поскольку зимует в реках. Самцы созревают в возрасте 6−9 лет, а самки — 12−14 лет. Нерест происходит в апреле — мае. Самки откладывают от 280 тысяч до миллиона икринок. Живет шип до 30 лет и больше, достигая длины 214 сантиметров и массы 80 килограммов. «Раньше из всех осетровых шип имел самый большой ареал обитания: бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, — говорит зоолог. — Но мест для нереста становилось все меньше, численность шипа неуклонно сокращалась, и популяция перестала существовать. Возродить ее реально. Маточное стадо есть не только у краснодарцев, но и у донских предприятий. Появление шипа в урочище Кучугуры, безусловно, связано с программой искусственного разведения. Это доказывает, что усилия человека в восстановлении популяции дают результат».
Ихтиологи предложили начать выпускать молодь шипа не только в Кубань, но и в нижнее течение Дона — ниже Кочетовского гидроузла, где достаточно кормовой базы. Шип дает ценную черную икру и нежное мясо. Но сейчас главная цель — не промысел, а восстановление биологического разнообразия. Когда эту задачу решат — можно и порыбачить.