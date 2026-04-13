На Дону возродят популяцию редчайшей рыбы шипа

Зоолог Наталья Бондарева рассказала: шип — полупроходная рыба, поскольку зимует в реках. Самцы созревают в возрасте 6−9 лет, а самки — 12−14 лет. Нерест происходит в апреле — мае. Самки откладывают от 280 тысяч до миллиона икринок. Живет шип до 30 лет и больше, достигая длины 214 сантиметров и массы 80 килограммов. «Раньше из всех осетровых шип имел самый большой ареал обитания: бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, — говорит зоолог. — Но мест для нереста становилось все меньше, численность шипа неуклонно сокращалась, и популяция перестала существовать. Возродить ее реально. Маточное стадо есть не только у краснодарцев, но и у донских предприятий. Появление шипа в урочище Кучугуры, безусловно, связано с программой искусственного разведения. Это доказывает, что усилия человека в восстановлении популяции дают результат».