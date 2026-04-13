В центре Волгограда отключат всю воду в ночь на 14 апреля

Временное отключение воды запланировали в Центральном районе Волгограда в ночь с 13 на 14 апреля 2026 года. Пересохнут краны холодной и горячей воды с 23.00 до 6.00 утра. Затронет жителей десятка домов на четырех улицах из-за врезки нового водовода, сообщили в «Концессиях».
— С 23.00 часов 13 апреля до 6.00 часов 14 апреля подача ресурса будет приостановлена для выполнения специалистами подрядной организации работ по врезке вновь проложенного водовода, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.
Где отключат воду в Центральном районе города Волгограда 13−14 апреля 2026.
Улица Коммунистическая, 9, 9а, 16а, 26а, 32, 32а, 34.
улица Гагарина, 16.
улица Порт-Саида, 17, 18.
улица Комсомольская, 18.
Параллельно в Волгограде стартуют сезонные отключения горячего водоснабжения. А в шести районах 14 апреля жилые дома оставят на день без электричества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
