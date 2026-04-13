Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда отключат всю воду в ночь на 14 апреля

Без горячей и холодной воды 13−14 апреля 2026 года оставят жителей четырех улиц.

Источник: Комсомольская правда

Временное отключение воды запланировали в Центральном районе Волгограда в ночь с 13 на 14 апреля 2026 года. Пересохнут краны холодной и горячей воды с 23.00 до 6.00 утра. Затронет жителей десятка домов на четырех улицах из-за врезки нового водовода, сообщили в «Концессиях».

— С 23.00 часов 13 апреля до 6.00 часов 14 апреля подача ресурса будет приостановлена для выполнения специалистами подрядной организации работ по врезке вновь проложенного водовода, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.

Где отключат воду в Центральном районе города Волгограда 13−14 апреля 2026.

Улица Коммунистическая, 9, 9а, 16а, 26а, 32, 32а, 34.

улица Гагарина, 16.

улица Порт-Саида, 17, 18.

улица Комсомольская, 18.

Параллельно в Волгограде стартуют сезонные отключения горячего водоснабжения. А в шести районах 14 апреля жилые дома оставят на день без электричества.

