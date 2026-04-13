В Белгородской области обновят участок дороги Венгеровка — Меловое — Донцов

Отрезок протяженностью 5,3 км соединяет 2 населенных пункта.

Участок дороги Венгеровка — Меловое — Донцов в Ракитянском муниципальном округе Белгородской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.

Отрезок протяженностью 5,3 км, соединяющий два населенных пункта, начинается в селе Венгеровка, рядом со школой, а заканчивается в селе Меловом на Центральной улице. Отмечается, что дорога ведет к храму Успения Пресвятой Богородицы.

Специалисты обновят дорожное полотно, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и обустроят остановки общественного транспорта. Кроме того, на участке установят знаки и сигнальные столбики, а также нанесут разметку.

Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области планируют отремонтировать 156,6 км автодорог, из них 127,3 км трасс регионального значения и 29,3 км — муниципального.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.