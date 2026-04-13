Гитарист группы No Doubt Том Дюмон сообщил о болезни Паркинсона

Источник: РБК

У гитариста американской рок-группы No Doubt Тома Дюмона врачи выявили болезнь Паркинсона. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Пару лет назад я стал замечать различные симптомы. После похода к неврологу и нескольких обследований мне диагностировали болезнь Паркинсона в ранней стадии», — поделился Дюмон.

По словам музыканта, болезнь пока что серьезно не сказалась на его здоровье: «Я все еще могу сочинять музыку и играть на гитаре».

Дюмон отметил, что рассказать о болезни его вдохновили другие публичные личности, которые не боятся делиться такой информацией с общественностью. По словам музыканта, гласность помогает бороться со стигматизацией страдающих от этой болезни.

Болезнь Паркинсона — хроническое дегенеративное заболевание головного мозга. Оно провоцирует изменения моторной системы, а также психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Часто болезнь Паркинсона приводит к инвалидности, у многих страдающих этим недугом развивается деменция.

Рок-группа No Doubt была основана в США в 1986 году. Их самый популярный альбом Tragic Kingdom, выпущенный в 1995 году, был распродан тиражом почти 26 млн копий. В 2013 году группа взяла перерыв в выступлениях и записи музыки, который закончился воссоединением No Doubt на фестивале Coachella в 2024 году. С тех пор коллектив продолжает активно выступать с концертами.

