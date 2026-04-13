Гитарист группы No Doubt Том Дюмон сообщил о болезни Паркинсона

Рок-группа No Doubt была основана в США в 1986 году. Их самый популярный альбом Tragic Kingdom, выпущенный в 1995 году, был распродан тиражом почти 26 млн копий. В 2013 году группа взяла перерыв в выступлениях и записи музыки, который закончился воссоединением No Doubt на фестивале Coachella в 2024 году. С тех пор коллектив продолжает активно выступать с концертами.