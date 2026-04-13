Космос, красота и декокт: как Музей Мирового океана отметил свой день рождения

Президент музея Светлана Сивкова в своей речи обратила внимание на то, что никогда раньше день рождения музея, который, как и День космонавтики, отмечается 12 апреля, не приходился ещё и на Пасху. «Тридцать шесть лет — самый красивый возраст, — высказала уверенность она. — Это возраст зрелости, возраст мудрости, возраст красоты. Возраст понимания того, что происходит на этом свете и куда тебе дальше идти, как тебе дальше расти». Ну, а пока гостям показали, что уже «выросло». В первую очередь, конечно, корпус-шар «Планета Океан», который открылся в августе прошлого года, провели небольшую экскурсию по еще не до конца готовой «Лаборатории Космоса и Земли». По словам Сивковой, для посетителей она станет доступна в этом году.