Жену участника СВО незаконно уволили с работы

Права жительницы Алексеевского района Волгоградской области восстановил районный суд. Под давлением директора школы помощник воспитателя вынуждена была уволиться по собственному желанию. Ей также вынесли выговор. Однако, как выяснили в районной прокуратуре, для отсутствия на рабочем месте у женщины была уважительная причина: ее ребенок заболел. А муж находится в зоне СВО. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Мать оставила рабочее место ради ребенка: у него разболелся зуб.
Впервые о том, что нарушены права жены военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции на Украине, стало известно в начала 2026 года. Жительница хутора Шарашенского обратилась за защитой в районную прокуратуру. Здесь организовали проверку и выяснили: помощнику воспитателя незаконно вынесли выговор, не выплатили вовремя зарплату, а после вынудили уводиться.
Прокурор района внес представление директору Шарашенской средней школы. Однако руководство образовательного учреждения не пожелало добровольно устранить нарушения. Тогда был подан иск в суд с требованием восстановить женщину на работе и выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула.
В ходе судебного разбирательства стало известно: Дарья М. работала в должности помощника воспитателя с 22 мая 2025 года. 13 января 2026 года она действительно отсутствовала на рабочем месте — у ее ребенка разболелся зуб, понадобилась экстренная помощь стоматолога. Она предупредила об этом директора школы, написав заявление с просьбой отпустить ее с работы в связи с семейными обстоятельствами.
Подтверждающую справку от хирурга-стоматолога мать в суд представила. Соответственно, причина отсутствия на работе и в самом деле была уважительной. Тем не менее, 2 февраля 2026 года женщине пришлось уволиться по собственному желанию — в противном случае директор угрожала ей увольнением за прогул по статье.
Женщину заставили уйти с работы: ей угрожали увольнением по статье.
«Истец не отрицала того, что сама написала заявление об увольнении. Однако пояснила, что оно было написано под давлением. При этом увольняться Дарья М. не желала, поскольку в данный момент одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, а ее супруг участвует в СВО», — поясняют в пресс-службе Алексеевского райсуда.
При таких обстоятельствах суд счел увольнение женщины незаконным. Еще одним нарушением было, что ей не разъяснили последствия увольнения в день подачи заявления без двухнедельной отработки и не поставили в известность, в какие сроки она может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию.
Решением суда приказ об увольнении отменен, Дарью М. восстановили на работе в должности помощника воспитателя с 3 февраля 2026 года. С ответчика в пользу истца взыскали средний заработок за время вынужденного прогула, по 8 апреля 2026 года, в размере более 50 тысяч рублей.
«По ходатайству прокуратуры судебное решение в части восстановления на работе обращено к немедленному исполнению, в настоящее время женщина вернулась на рабочее место. В остальной части исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.